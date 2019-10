Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Holzhausen - Erneuter Einbruch in Kfz-Werkstatt

Homberg (ots)

Edermünde-Holzhausen Erneuter Einbruch in Kfz-Werkstatt Tatzeit: 04.10.2019, 19:15 Uhr bis 05.10.2019, 08:50 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in eine Kfz-Werkstatt in der Frankfurter Straße eingebrochen - haben aber keine Beute machen können. Bereits am 8. August und am 1. September sind vermutlich die gleichen Täter in die Werkstatt eingebrochen.

Die Täter öffneten das provisorisch reparierte Rolltor und versuchten den Verkaufsraum der Werkstatt aufzubrechen. Da dies ihnen aber nicht gelang, mussten sie sich ohne Beute vom Tatort entfernen. Sie richteten einen Schaden in Höhe von ca. 250,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, PHK - Pressesprecher -

