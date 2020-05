Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. In leerstehendes Gebäude eingedrungen.

Lippe (ots)

Am Montag drangen bislang Unbekannte in ein leerstehendes Gebäude in der Breslauer Straße ein. Zwischen 3 Uhr und 19 Uhr schlugen die Täter das Glaselement einer Terrassentür ein und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Gestohlen wurde vermutlich nichts. In einem der Räume entzündeten die Täter ein Feuer. Der Teppichboden wies eine entsprechende Brandstelle auf. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

