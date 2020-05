Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mülltonne in Flammen.

Lippe (ots)

Fahrlässigkeit oder Vorsatz kommen als Ursache für eine Brandstiftung in Frage, die Unbekannte am Montagmorgen verursacht haben. Gegen 10 Uhr meldete ein Zeuge, dass auf einem Hof im Poggenpohl ein großer Papiermüllbehälter in Flammen stehe. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der Abfallbehälter wurde jedoch komplett zerstört. Auch ein Ahornbaum wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beträgt einige hundert Euro. Ihre Beobachtungen dazu nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

