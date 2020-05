Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Durstige Täter.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstag- und Dienstagabend drangen Einbrecher gewaltsam in das Vereinsheim einer Sportstätte am Niedernfeldweg ein. Die Täter schlugen ein Fensterglas ein und gelangten so in einen Raum des Sportheims. Daraus entwendeten sie sechs Kisten Mineralwasser. Weitere Räume betraten die Einbrecher vermutlich nicht. Ihre Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231/6090.

