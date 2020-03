Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rauch aus Wohnung/Einbrüche in Keller, Waschküche und Auto

Iserlohn (ots)

Nach einer Rauchentwicklung in einem Hausflur rückten Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend zum Schützenhof aus. Auf der Suche nach dem Ursprung öffnete die Feuerwehr die Tür einer derzeit nicht bewohnten Wohnung. Die Quelle konnte jedoch nicht ausgemacht werden.

Unbekannte sind zwischen dem 15. März und dem vergangenen Sonntag in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Sonnenweg eingebrochen. Sie nahmen einen Staubsauger und ein Teppich-Reinigungsgerät an sich. Zwischen Freitagmittag und Samstagabend haben Unbekannte ebenfalls am Sonnenweg zwei Münzautomaten von Waschmaschinen aufgehebelt, um an das darin liegende Münzgeld zu kommen.

Eine Pkw-Fahrerin hatte am Freitagnachmittag leichtsinnigerweise ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz liegen gelassen, als sie gegen 14 Uhr ihren braunen Suzuki Swift an der Ecke Alte Poststraße/Dullenbergweg abstellte und spazieren ging. Eine halbe Stunde später war die Seitenscheibe eingeschlagen und die Handtasche samt Papieren, Bankkarte und Bargeld weg. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 9199-0.

