Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Unbekannter belästigt Frau sexuell - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (7. Juli 2020) um 19:30 Uhr hat ein Mann an der Kreuzung Saumstraße / Gladbacher Straße eine Frau in schamverletzender Weise berührt.

Die 33-Jährige schob gerade ihr Fahrrad neben sich her, als es zu dem Zwischenfall kam. Danach ist der Unbekannte in Richtung Kölner Straße davongerannt. Wir suchen nach einem circa 30-jährigen Mann mit blonden, kurzen, welligen Haaren und europäischem, gepflegtem Aussehen. Er ist 1,80 bis 1,85 Meter groß und von sportlicher Statur. Neben einem hellen T-Shirt trug er eine marineblaue Trainingshose und einen Mund-Nasenschutz in derselben Farbe. Hinweise werden an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (324)

