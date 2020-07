Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Betrunkener attackiert Polizeibeamte - Festnahme

Krefeld (ots)

Am gestrigen Dienstag (7. Juli 2020) randalierte ein Mann vor einem Kiosk an der St. Anton Straße und leistete anschließend Widerstand gegen Polizeibeamte.

Um 17:15 Uhr kaufte ein 40-jähriger Pole Bier in einem Kiosk und setzte sich danach in den Hauseingang. Der Hausmeister forderte ihn auf, den Eingang zu verlassen, woraufhin der Mann aggressiv wurde und seine Bierflasche auf den Boden warf. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen den Mann zunächst nicht mehr an. Er kehrte jedoch wenig später zurück und verhielt sich äußerst aggressiv. Er machte keine Angaben zu seinen Personalien. Als die Beamten ihn durchsuchten, spuckte er in ihre Richtung. Außerdem schlug und trat immer wieder um sich und beleidigte die Beamten mehrfach. Es wurde niemand verletzt.

Sie nahmen den polizeibekannten 40-Jährigen, der nach eigenen Angaben Drogen und Alkohol konsumiert hatte, vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zwischenzeitlich konnte seine Identität festgestellt werden, weswegen er entlassen wurde. Ihn erwartet ein Strafverfahren. (322)

