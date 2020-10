Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beifahrerseite eines BMW zerkratzt

Pirmasens (ots)

Am letzten Freitag, um 21:30 Uhr, wurde ein blauer BMW 216i Active Tourer auf dem Parkplatz des McDonalds in der Turnstraße geparkt. Die Fahrerin kehrte um 22:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück und fuhr zunächst nach Hause. Der BMW war über Nacht in der Garage abgestellt und erst am nächsten Morgen bemerkte die Frau Kratzer an dem rechten vorderen Kotflügel, der Beifahrertür, der hinteren Beifahrertür sowie der Stoßstange rechts. Dies kann nur am Vorabend in der halben Stunde auf dem McDonalds-Parkplatz geschehen sein. Die Schadenshöhe dürfte im Bereich von 3000 Euro liegen. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell