Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170320-207: Diebstahl von Desinfektionsmittel

Engelskirchen (ots)

Wegen des Diebstahls von Desinfektionsmittel blickt eine 47-jährige Gummersbacherin nun einem Strafverfahren entgegen.

Eine Mitarbeiterin eines Alten- und Pflegeheims in der Wohlandstraße hatte am Montagabend (16. März) die Gummersbacherin dabei beobachtet, wie sie in dem Pflegeheim mehrere Flaschen des Desinfektionsmittels in ihre Handtasche steckte.

