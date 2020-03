Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160320-205: Motorradfahrer bei Unfällen verletzt

Bild-Infos

Download

Hückeswagen / Radevormwald (ots)

Das gute Wetter lockte am Sonntag (15. März) einige Motorradfahrer und -fahrerinnen auf die Straße - für vier Personen endete die Ausfahrt im Krankenhaus. Neben den beiden Frauen bei dem bereits berichteten Unfall in Großberghausen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4547816) erlitt ein 53-Jähriger aus Radevormwald bei einem Unfall auf der Peterstraße in Hückeswagen schwere Verletzungen. Der Mann war gegen 13.45 Uhr auf der Peterstraße in Richtung Zentrum unterwegs. Als eine entgegenkommende Autofahrerin nach links auf ein Tankstellengelände abbog, bremste der 53-Jährige sein Motorrad stark ab, wobei er die Kontrolle über die Maschine verlor und stürzte; dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Mit leichten Verletzungen davon kam ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Remscheid, der gegen 13.35 Uhr auf der B 483 in Wellringrade ein Auto überholen wollte. Der Autofahrer, ein 74-jähriger Schwelmer, war in Richtung Schwelm gefahren und bog nach bisherigen Erkenntnissen in dem Moment nach links ab, als der Motorradfahrer gerade zum Überholen angesetzt hatte. Es kam zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, aufgrund der der Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn abkam und in die Anpflanzung einer Fichtenschonung fuhr. Zum Glück konnte er dabei den Aufprall auf einen massiven Pfosten der Zaunverankerung knapp verhindern, der ansonsten wohl zu wesentlich schwereren Verletzungen geführt hätte.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell