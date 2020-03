Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160320-203: Schwarzer BMW gestohlen

Morsbach (ots)

In der Nacht zu Montag (15./16. März) haben Unbekannte in Morsbach einen schwarzen BMW gestohlen. Der BMW der 5er-Reihe mit den Kennzeichen GM-CJ 1494 war zwischen 21.00 und 04.15 Uhr an einem Wohnhaus in der Adolf-Kolping-Straße abgestellt. Wer in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

