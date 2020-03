Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150320-201: Lenkrad gestohlen

Wiehl (ots)

Auf das Lenkrad eines BMW hatten es Diebe am Samstagabend (14. März) in Wiehl abgesehen. Ein weißer BMW 520d parkte am Samstag im Tatzeitraum zwischen 19:30 Uhr und 22:15 Uhr am Fahrbahnrand der Ennenfeldstraße. Unbekannte verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang ins Fahrzeug, wo sie das Lenkrad abmontierten.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

