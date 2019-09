Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal- Einbrecher klaut Bargeld

Karlsruhe (ots)

Ein 50-Euro-Schein ist die Beute eines Einbrechers der sich am Donnerstag in der Bruchsaler Dr.-Karl-Meister-Straße gewaltsam Zutritt in eine Wohnung im ersten Obergeschoss verschafft hat.

Nach bisherigem Kenntnisstand hebelte der Unbekannte zwischen 18:30 Uhr und 23:20 Uhr die zugezogene Wohnungstür auf und gelangte so in das Innere der Räumlichkeiten. Gezielt nahm der Eindringling aus einer aufgefundenen Geldbörse einen 50-Euro-Schein an sich und verschwand bislang unerkannt aus der Wohnung.

Das Polizeirevier Bruchsal ist nun auf der Suche nach Zeugen die sich unter der Telefonnummer 07251/726315 melden können.

