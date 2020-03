Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170320-206: Firmeneinbruch - Täter blieben ohne Beute

Engelskirchen (ots)

Am Montagmorgen (16. März) sind Unbekannte in eine Tuningfirma in der Straße "Im Auel" in Engelskirchen-Loope eingebrochen.

In dem kurzen Tatzeitraum zwischen 6:45 Uhr und 7:25 Uhr hebelten die Täter ein Fenster zum Büro auf. Sie stiegen in das Gebäude ein und suchten in dem Büro nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen mussten die Täter ohne Beute den Tatort verlassen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

