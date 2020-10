Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Einbrüche am Wochenende in das CVJM-Gebäude

Pirmasens (ots)

Zwischen Samstag, 16:30 Uhr, und Sonntag, 08:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in das CVJM-Gebäude in der Schachenstraße 109 ein und entwendeten 2 Winkel- und einen Deltaschleifer im Gesamtwert von 100 Euro. Der beim Einbruch verursachte Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt. Am Montag, um 01:15 Uhr, stellte eine Polizeistreife fest, dass die Notausgangstür am CVJM Gebäude offenstand. Offensichtlich waren die Täter der Vortat zurückgekehrt und auf gleichem Wege in das Gebäude eingebrochen. Ziel war offensichtlich eine bereits bei der Vortat verlagerte Waschmaschine im Wert von 300 Euro, die über die offenstehende Tür abtransportiert worden sein dürfte. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Poli-zeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipir-masens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

