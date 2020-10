Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Wallhalben (ots)

Vom 03.10.2020 auf den 04.10.2020 wurden in der Hauptstraße in Wallhalben 3 hintereinander geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Täter besprühte jeweils eine Fahrzeugseite der Autos mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, Tel: 06333/9270. |piwfb

