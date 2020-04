POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Künzell - Eine 53-jährige Fahrrad-Fahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag, (23.04.) leicht verletzt. Sie befuhr mit ihrem Fahrrad gegen 17:35 Uhr in Künzell die Diorolfstraße aus Richtung Dorfmitte Dirlos kommend in Richtung Pilgerzell. Im Kreuzungsbereich Diorolfstraße / Kohlfeldstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 25-jährigen VW-Fahrer, welcher die Kohlgrundstraße in Richtung Diorlfstraße befuhr und augenscheinlich ungebremst in den dortigen Kreuzungsbereich einfuhr. Der 25-jährige kam anschließend in der Verlängerung zur Kohlgrundstraße, im Grumbachweg, zum Stehen. Ein 38-jähriger Mazda-Fahrer, welcher die Diorolfstraße aus Richtung Pilgerzell kommend in Richtung Dorfmitte Dirlos befuhr und nach rechts in den Grumbachweg einbiegen wollte, musste eine Gefahrenbremsung tätigen und auf den dortigen Bürgersteig ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu verhindern. Die Radfahrerin wurde nach der Behandlung durch einen Rettungswagen vor Ort nach Hause entlassen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Fulda - Ein 39-jähriger Suzuki-Fahrer und seine 32-jährige Beifahrerin, beide aus Fulda, wurden bei einem Unfall am Donnerstag (23.04.) leicht verletzt. Der 39-Jährige befuhr gegen 20:45 Uhr in Fulda die Straße An St. Johann in Fahrtrichtung Pacelliallee. An der dortigen Kreuzung musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten, um nach rechts auf die Pacelliallee abzubiegen. Ein nachfolgender 43-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Die beiden Insassen des Suzukis wurden mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.200 Euro.

