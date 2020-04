Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen - Zeugenaufruf

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten verursacht und geflüchtet

Neuenstein - Am Mittwochabend (22.04.), gegen 19:30 Uhr, befuhren eine 19-jährige Fahrerin eines Audi Q 5 aus Hünfeld und eine 36-jährige Fahrerin eines Dacia Lodgy aus Niederaula die Bundesstraße 324 von Bad Hersfeld in Richtung Aua. In der Gegenrichtung staute sich der Verkehr wegen eines Unfalls auf der Autobahn A 7 von der Anschlussstelle West bis nach Bad Hersfeld. Ein unbekannter Lkw-Fahrer stand in diesem Stau und überholte kurz vor der Einmündung der Straße "Lingenfeld" (Zufahrt zur Fa. GLS) vermutlich Rechtsabbieger. Hierzu nutzte er verbotswidrig die Linksabbiegespur und geriet zudem über diese hinaus auf die Gegenfahrspur. Die Fahrerin aus Hünfeld musste eine Gefahrenbremsung einleiten, die Fahrerin aus Niederaula bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die Fahrerin sowie zwei Insassen des Hünfelder Pkw's wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer hatte sich unerlaubt entfernt, es sind weder Typ noch Farbe bzw. Kennzeichen bekannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen. de.

Verkehrsunfall

Friedewald - Am Mittwochabend (22.04.), gegen 18:30 Uhr, befuhr eine 57-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta aus Geisa die Bundesstraße 62 von der Autobahn kommend in Richtung Philippsthal. An der Kreuzung Ecke Landesstraße 3255 übersah sie eine rotezeigende Ampel. Beim Überfahren der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem 71-jährigen Fahrer eines Kia aus Friedewald, der bei Grün die Kreuzung überfuhr. Die Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Unfall auf Grund gelöster Radmuttern - Wer hat etwas gesehen?

Bad Hersfeld - Am Dienstagabend (21.04.), gegen 22:55 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines Renault Megan aus Bad Hersfeld die Straße "Lappenlied" aus Richtung Meisebacher Straße kommend in Richtung Straße "An der Sommerseite". Plötzlich löste sich das linke Vorderrad vom Fahrzeug, rollte über den Gehweg und prallte gegen den Zaun eines dortigen Anwesens. Er konnte sein Fahrzeug am linken Fahrbahn anhalten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Unbekannte Täter lösten insgesamt vier Radschrauben des linken Vorderrades, als er in der Zeit von 16:00 Uhr - 22:40 Uhr in Asbach in der Alsfelder Straße auf einem dortigen Parkplatz parkte.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

