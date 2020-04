Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In Eisdiele eingebrochen - Kupfer und Messing gestohlen

Fulda (ots)

In Eisdiele eingebrochen

FULDA. In der Nacht zu Mittwoch (22.04.) drangen Unbekannte über das Verkaufsfenster in die Räumlichkeiten einer Eisdiele in der Lindenstraße ein. Dabei entwendeten die Täter aus dem Inneren eine Saftpresse und Bargeld. Der verursachte Schaden beträgt rund 300 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kupfer und Messing gestohlen

FULDA. Vom Gelände eines Schrottplatzes in der Bellingerstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (22.04.) mehrere Kilogramm Kupferkabel und Messing im Gesamtwert von rund 500 Euro. Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell