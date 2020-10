Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis, aber unter dem Einfluss von Drogen

Horbach (ots)

Am Abend des 02.10.2020 wurde in der Hauptstraße in Horbach ein Fahrzeug durch die Polizei kontrolliert. Der 38-jährige Fahrer konnten den Polizeibeamten keinen Führerschein vorzeigen. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass dieser nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Fahrzeug geführt hatte. Durch einen Arzt wurde ihm daraufhin eine Blutprobe entnommen. Aufgrund des Vorfalles erwarten den Fahrer nun mehrere Strafverfahren. |piwfb

