Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, wurde die Polizei von einem Zeugen verständigt, der beobachtet hat, wie ein betrunkener Mann aus einem Auto ausstieg, mit dem er zuvor angefahren kam. Bei den Fuchslöchern wurde der 57-jährige einer Kontrolle unterzogen. Ein Test am Alkomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,11 Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten und wurde zusammen mit dem entsprechenden Ermittlungsverfahren an die Staatanwaltschaft Zweibrücken gesandt. |pizw

