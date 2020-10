Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Samstag, 02.102.2020, gegen 20:15 Uhr wurde ein VW Passat auf dem Parkplatz des Wasgau Marktes in der Arnulfstraße in Pirmasens vermutlich durch einen Ein-/Ausparkvorgang durch einen anderen Pkw beschädigt. Der Schaden befindet sich an der linken Heckleuchte sowie der hinteren Stoßstange. Hinweise an die Polizei Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder Email: pipirmasens@polizei.rlp.de (pips)

