Polizei Bielefeld

POL-BI: Rucksack verhakt sich an Fahrzeug und zieht Fußgänger mit

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gadderbaum-

Bei einem Verkehrsunfall in der Einfahrt zu einer Schule am Zionswald erlitt am Donnerstagnachmittag, 01.10.2020, ein Fußgänger leichte Verletzungen.

Ein 16-jähriger Bielefelder hielt sich gegen 15:15 Uhr in einer Personengruppe im Einfahrtsbereich des Schulgeländes an der Straße Zionswald auf. Er stand mit einem Rucksack auf dem Rücken zu Einfahrt. Ein 24-jähriger Bielefelder, der mit seinem Pritschen-LKW die Straße Zionswald befuhr, bog in die Einfahrt ab.

Als der Wagen an der Gruppe vorbeifuhr, verhakte sich ein Riemen des Rucksacks des 16-Jährigen in dem Haken des Pritschenwagens für das Sicherungsnetzt. Dadurch zog das Fahrzeug den Fußgänger ein Stück mit sich, bis der Rucksackriemen riss. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

