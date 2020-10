Polizei Bielefeld

POL-BI: Trickdieb stiehlt Tasche aus Pkw

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Durch ein geschicktes Ablenkungsmanöver gelang es einem Dieb am Mittwoch, 30.09.2020, einem Senior an der Hauptstraße die Tasche zu stehlen.

Der 74-jährige Bielefelder stieg gegen 12:15 Uhr in seinen Pkw, den er zuvor an der Hauptstraße auf einem Standstreifen, in der Nähe der Germanenstraße geparkt hatte.

Plötzlich öffnete ein Mann die Beifahrertür und zeigte dem Senior eine Jacke. Da diese angeblich dreckig gewesen sei, erkundigte er sich bei dem Bielefelder nach der nächsten Reinigung.

Während des Gesprächs zeigte der Unbekannte in Richtung Fahrertür. Der Senior schaute ebenfalls kurz in diese Richtung. Das nutzte der Dieb aus und griff nach der Tasche auf dem Beifahrersitz, in der sich auch das Portemonnaie des 74-Jährigen befand. Mit der Beute flüchtete der Dieb in unbekannte Richtung

Der Täter war zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er war eher dünn und sprach mit einem Akzent. Er trug ein gelbes T-Shirt und eine schwarze Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 0521-5450 bei der Polizei zu melden.

