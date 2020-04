POL-KLE: Kalkar - Brand im Maschinenraum eines Gütermotorschiffes, niemand verletzt

Kreispolizeibehörde Kleve

Auf einem niederländischen Gütermotorschiff (GMS), das stromaufwärts auf dem Rhein in Richtung Duisburg unterwegs war, hat es am Mittwochnachmittag (22. April, 15 Uhr) im Maschinenraum gebrannt. Dem Schiffsführer waren im Steuerhaus verschiedene Alarme angezeigt worden. Parallel dazu meldete ihm ein Matrose starke Rauchentwicklung im Maschinenraum. Der 32-Jährige reagierte sofort: Er leitete mit dem Notruder ein Ankermanöver ein und stoppte das mit 1.200 Tonnen Düngemittel beladene Schiff linkrheinisch außerhalb der Fahrrinne (Höhe Rhein-km 848,5/Grieth). Weil das Feuer immer wieder aufloderte, dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehr bis 20:30 Uhr. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen kam es vermutlich wegen eines technischen Defekts zu einem Brand in der Ruderanlage. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das zuständige Wasser- und Schifffahrtsamt untersagte dem GMS die Weiterfahrt. Während der Löscharbeiten konnte der Schiffsverkehr die Unfallstelle ungehindert passieren.

