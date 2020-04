Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Diebstahl aus LKW

Etwa 100 Drucker entwendet

Weeze (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22. April 2020) schlugen Planenschlitzer auf dem Rastplatz Kalbecker Forst (Fahrtrichtung Nimwegen) an der A57 zu. Zunächst zerstachen sie die Plane eines dort geparkten LKW-Anhängers, um einen Blick auf den Inhalt der Ladefläche werfen zu können. Anschließend öffneten sie die Heckklappe des Aufliegers und entwendeten etwa 100 Drucker der Marke Epson. Die Paletten und Verpackungsfolie ließen sie zurück. Zum Abtransport der Beute muss ein Kleintransporter o. ä. bereitgestanden haben. Während der Aktion befand sich der LKW-Fahrer in seiner Fahrerkabine, er bemerkte den Diebstahl jedoch erst am nächsten Morgen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

