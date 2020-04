Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fahrer eines orange-farbenen Pritschenwagens gesucht

Kleve (ots)

Am Montagmittag (20. April) etwa gegen 11:30 Uhr befuhr eine 47-Jährige mit ihrem Mercedes PKW den Klever Ring in Richtung Tweestrom. Etwa in Höhe der Überführung der Spyckstaße hörte sie einen sehr lauten Knall. Ihr kam in diesem Moment ein orange-farbener Pritschenwagen mit offener Ladefläche entgegen, der offenbar Teile seiner Ladung verloren und damit den Mercedes getroffen hatte. Es entstand ein Schaden an der linken Fahrzeugseite. Der Fahrer des Pritschenwagens setzte seine Fahrt jedoch fort, wohlmöglich hat er nichts bemerkt. Er und eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell