Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Kfz

Beute auf einem Parkplatz gefunden

Kleve-Materborn (ots)

Am Mittwoch (22. April 2020) in der Zeit zwischen Mitternacht und kurz nach 10:00 Uhr haben unbekannte Täter die Scheibe an der Beifahrertür eines schwarzen VW Lupo eingeschlagen, der am Hasenweg abgestellt war. Die Täter entwendeten einen Rucksack aus dem Wagen, den eine aufmerksame Zeugin später auf dem Waldparkplatz an der Straße "Am Forsthaus" zurückgelassen fand. Anhand eines persönlichen Dokuments im Rucksack konnte die Zeugin die Bestohlene ausfindig machen und informieren. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen am Hasenweg sowie am Waldparkplatz bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

