Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Ferdinand-Kortmann-Straße - Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 18.04.2020, 19.20 Uhr, stieß ein 28 Jahre alter Mann aus Olfen bei einem Abbiegevorgang auf der Ferdinand-Kortmann-Straße in Nordkirchen mit seinem Auto gegen ein Verkehrszeichen und gegen einen Leitpfosten. Der Mann entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, meldeten dies der Polizei. Der Olfener konnte ermittelt werden. Da er zur Unfallzeit augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, ordneten die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell