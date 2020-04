Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Laerbrockstraße

Sachbeschädigung durch Feuer

Coesfeld (ots)

Durch das Verbennen von Pizzakartons auf dem Tisch einer Holzsitzgruppe am Gemeindeplatz ist ein Schaden am Tisch entstanden. Gegen 22 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der durch den Lichtschein auf das Feuer aufmerksam wurde. Bereits vor Eintreffen der Polizisten konnte das Feuer vom Zeugen gelöscht werden. Zuvor hatte der Zeuge beobachtet, wie sich vier Jugendliche vom Gemeindeplatz auf Fahrräderns bzw. zu Fuß entfernten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930.

