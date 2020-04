Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525n, L843/Leicht verletzt nach heftigem Unfall

Coesfeld (ots)

Großes Glück hatten bei einem schweren Unfall zwei Autofahrer am Donnerstagmorgen in Nottuln. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 26-jährige Frau aus Telgte die L843 aus Schapdetten kommend in Richtung Umgehungsstraße Nottuln (B525n). An der Kreuzung zur B525n wollte sie gegen 7.26 Uhr nach links Richtung Autobahn abbiegen. Trotz Rot zeigender Ampel fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein. Ein 61-jähriger Autofahrer aus Münster war zur gleichen Zeit in Fahrtrichtung Coesfeld unterwegs und konnte nicht mehr bremsen. Er traf das Auto der 26-Jährigen an der Fahrerseite. Mit Rettungswagen kamen beide leicht verletzt in Krankenhäuser. Die Umgehungsstraße war um die Unfallstelle zeitweise komplett gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 25.000 Euro.

