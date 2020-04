Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Innenstadtbereich

Einbrecher aktiv - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich in acht Fällen hebelten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch an Eingangstüren von Geschäften. In sieben Fällen blieb es beim Versuch und die unbekannten Täter gelangten nicht in die Geschäftsräume. In einem Fall gelangten sie ins Innere. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie stahlen mehrere Computer sowie einen Kaffeevollautomaten. Ein Fernseher wurde beschädigt. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

