Polizei Paderborn

POL-PB: Außenwand aufgestemmt und Geld aus Tresor gestohlen

Salzkotten (ots)

(khp) Unbekannte Täter sind in Salzkotten zwischen Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, und Montagmorgen, 07.40 Uhr, in einen Fachhandel für Garten und Hausbedarf eingebrochen. Die Einbrecher schlugen brachial ein Loch in die Außenwand des Marktes in der Ferdinand-Henze-Straße und gelangten so in die Räumlichkeiten. Aus einem Tresor entwendeten sie eine Tasche mit einer hohen Geldsumme. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise über die Telefonnummer 05251-3060

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell