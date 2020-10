Polizei Bielefeld

POL-BI: Straßenräuber gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Stieghorst-

Am Mittwochabend, 30.09.2020, raubten Täter auf dem Fußweg am Wegskamp einen angetrunkenen Bielefelder aus.

Ein 23-jähriger Bielefelder ging gegen 21:00 Uhr auf dem Fußweg zwischen der Wohnbebauung von der Greifswalder Straße kommend über den Wegskamp in Richtung Roggenkamp. Auf dem Weg traf er auf vier Männer, die ihn ansprachen und anpöbelten. Einer der Männer griff die Arme des Bielefelders und hielt sie hinter seinem Rücken fest. Ein anderer schlug ihm mehrfach ins Gesicht und durchsuchte anschließend seine Umhängetasche. Nachdem der Schläger aus der Tasche Geld genommen hatte, ließen die Täter von dem Opfer ab und entfernten sich in zweier Gruppen in entgegengesetzte Richtungen.

Das Opfer sprach gegenüber den Polizisten bei den Räubern von Männern mit Migrationshintergrund im Alter von 18 bis 27 Jahren. Ein Täter, der die Arme festhielt, soll circa 185 cm groß, kräftig mit Bodybilderfigur, blonden Haaren und grünen Augen sein. Der Schläger war circa 165 cm groß, kräftige Figur, bekleidet mit hellem Oberteil und hellblauer Jeans. Er trug zwei Herrenhandtaschen. Die anderen Personen konnte das Opfer nicht beschreiben.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell