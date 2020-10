Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen wertvollen Schmuck

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Ein unbekannter Täter brach am Mittwoch, 30.09.2020, in eine Wohnung am Lipper Hellweg ein - Zeugen gesucht.

Zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr verschaffte sich der Täter auf bisher ungeklärte Weise Zugang zum Mehrfamilienhaus, nahe der Konrad-Zuse-Straße. Anschließend öffnete er eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss gewaltsam und betrat die Räumlichkeiten. Dort fand der Einbrecher eine Schmuckschatulle. Er entnahm eine Kette und flüchtete damit aus der Wohnung.

Auch wenn in diesem Fall noch nicht bekannt ist, wie der Täter in das Haus gelangte, erinnert die Polizei daran, den Türöffner eines Mehrfamilienhauses nur dann zu betätigen, wenn Sie wissen, wer vor der Tür steht und warum der Besucher das Haus betreten möchte.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 0521-5450 bei der Polizei zu melden.

