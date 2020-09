Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Polizeilicher Einsatz nach Hinweis auf Bedrohung

Frankenthal (ots)

Aufgrund von Hinweisen auf eine mögliche Bedrohung im familiären Bereich in Frankenthal (Pfalz) im Ortsteil Mörsch fand am Mittwoch, dem 02.09.2020, von 10:00 bis 14:00 Uhr, ein Polizeieinsatz statt. Während der polizeilichen Einsatzmaßnahmen musste der Bereich auch für den Verkehr gesperrt werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte die gesuchte Person, bei der es sich um einen 44-jährigen Mann handelt, festgestellt werden. Diese befindet sich derzeit im polizeilichen Gewahrsam. Zu keinem Zeitpunkt bestand für die in der Nähe befindliche Schule eine Gefahr. Die Ermittlungen zur Erforschung des Sachverhalts dauern aktuell noch an.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Polizeikommissarin Michelle Meister

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-3202

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

www.twitter.com/Polizei_FT

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell