POL-PDLU: (Neuhofen) Trickdiebstahlsmasche "Neue Mieter"

Am Dienstagmittag gegen 12:25 Uhr nutzte eine bislang unbekannte Frau (korpulent, 30-40 Jahre alt, ca. 165 cm groß, kurze schwarze Haare, auffällig rosa geschminkte Lippen, schwarzes T-Shirt) die Gelegenheit und folgte einer Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Ludwigshafener Straße in das Haus, als diese gerade zur Tür reinging. Die unbekannte Frau stellte die Tür fest, sodass diese nicht mehr zufiel und verwickelte die Bewohnerin unter dem Vorwand eine neue Mieterin zu sein in ein Gespräch. Sie begleitete sie bis in ihre Wohnung, um dort die Nummer des Hausmeisters, die sie für den angeblichen Einzug bräuchte, zu erfahren. Trotz Bitte der Bewohnerin draußen zu warten, betrat sie die Wohnung. Als sie mit Stift und Papier zurückkam, befand sich plötzlich noch eine zweite Frau (schlank, ca. 160 cm groß, schulterlange mittelblonde Haare, graues T-Shirt, Mund-Nasen-Schutz) in der Wohnung. Die Bewohnerin forderte sofort beide auf zu gehen, was sie dann auch taten. Die Bewohnerin stellte dann bei einer Überprüfung fest, dass der Kleiderschrank im Schlafzimmer durchwühlt wurde und einige Wertgegenstände entwendet wurden. Zeugen, die weitere Hinweise zu den beiden Frauen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

