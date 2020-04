Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Graffitisprayer vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (18.04.2020) einen 34 Jahre alten Mann sowie eine 28 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, eine Hauswand an der Herzogstraße mit Graffiti besprüht zu haben. Zeugen beobachteten gegen 03.45 Uhr wie die beiden mehrere Meter einer Hauswand besprüht hatten und alarmierten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die Tatverdächtigen zunächst, den Polizisten gelang es jedoch, die beiden einzuholen und vorläufig festzunehmen. Bei der Durchsuchung des 34-Jährigen fanden die Beamten eine Kleinstmenge an mutmaßlichem Marihuana. Ob sie für weitere Farbschmierereien in Betracht kommen, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

