Polizei Bielefeld

POL-BI: Ohne Führerscheine Unfälle verursacht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - Am Montag und am Dienstag, 29.09.2020, fielen zwei Autofahrer bei der Unfallaufnahme in der Innenstadt auf, weil sie nicht Besitz eines Führerscheins waren.

Am Montag rief ein 46-jähriger Autofahrer Streifenbeamte zu einem Unfall an der August-Bebel-Straße. Gegen 12:45 Uhr war er in Höhe der Paulusstraße mit seinem 3er BMW an der Ampel angefahren. Dabei fuhr ein 30-jähriger Bielefelder mit einem VW Polo auf den BMW. Im Anschluss bat der 30-Jährige den BMW-Fahrer vergeblich, nicht die Polizei zu rufen.

Gegenüber Polizeibeamten räumte der VW-Fahrer ein, dass ihm seine Fahrerlaubnis entzogen worden war. Bei dem Unfall entstanden geringe Beschädigungen am Heck des BMW.

Am Dienstag war ein 19-jähriger Bielefelder gegen 08:55 Uhr in seinem 5er BMW auf der Mindener Straße in Richtung der Alfred-Bozi-Straße unterwegs. Im Bereich der Elsa-Brändström-Straße fuhr er mit seinem Auto gegen das Heck eines Audi A3. Der 71-jährige Bielefelder Audi-Fahrer fuhr in gleicher Richtung und beabsichtigte, nach links in die Arndtstraße abzubiegen.

Bei der Unfallaufnahme gab der 19-Jährige an, von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein. Zudem gestand er, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Bei dem Unfall entstand ein leichter Sachschaden von circa 2.500 Euro Höhe.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell