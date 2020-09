Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb schmuggelt 36 Artikel und wird gefasst

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Supermarktmitarbeiterin stellte am Montag, 28.09.2020, einen polizeibekannten Ladendieb, der in dem Geschäft an der Weststraße ein Messer bei sich trug.

Gegen 20:45 Uhr begab sich ein 20-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz zum Kassenbereich und legte zwei Kaktusfeigen aufs Band. Eine Mitarbeiterin bezweifelte, dass dies sein gesamter Einkauf gewesen sei, denn er trug einen gefüllten Rucksack und eine Umhängetasche bei sich. Sie forderte den 20-Jährigen auf, ihr den Inhalt der Taschen zu zeigen.

So kamen insgesamt 36 Artikel zum Vorschein, die aus dem Sortiment des Geschäfts stammten. Neben zahlreichen Lebensmitteln fand die Angestellte unter anderem Kräutertee, eine Zeitung, diverse Öle zum Kochen, Gewürze, Pralinen, eine Wassermelone, sieben Küchenmesser, Socken, Feuerzeuge und mehrere Spirituosen.

Den eintreffenden Polizeibeamten war der 20-Jährigen bereits bekannt. Sie durchsuchten den Drogenabhängigen und fanden ein Messer unter seiner Jacke. Es war an einem Brustbeutel befestigt, sodass der 20-Jährige jederzeit Zugriff darauf gehabt hätte.

Gegen den Mann erstatteten die Beamten Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen.

