Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Herzogenweiler/Schwarzwald-Baar-Kreis) Audi touchiert und geflüchtet (21.09.2020)

VS-Herzogenweiler (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Montag zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr in der Glaserstraße verübt worden ist. Ein Unbekannter touchierte vermutlich beim Vorbeifahren oder beim Ein-/Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Audi A5 und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Fremdschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, zu informieren.

