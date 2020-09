Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit Sachschaden (22.09.2020)

Triberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro ist es am Dienstag gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 33 bei Triberg gekommen. Ein 71-jähriger Ford-Fahrer fuhr in Fahrtrichtung Triberg aus einem Parkplatz, als er eine 23-jährige Ford-Fahrerin übersah, die ebenfalls in Richtung Triberg fuhr, und touchierte diese. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Ford musste abgeschleppt werden.

