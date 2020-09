Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Diebstahl (22.09.2020)

Donaueschingen (ots)

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr wurde die Polizei wegen eines Diebstahls in einem Restaurant im Brigachweg gerufen. Eine 27-jährige Frau hatte einen Beutel Ketchup, mehrere eingefrorene Lebensmittel sowie einige Getränkeflaschen entwendet. Bei der Tat wurde die Frau von einem Sicherheitsdienst beobachtet. Polizeibeamte konnten sie kurz darauf in der Nähe festnehmen. Ein Zwischenlager für Diebesgut, das die 27-Jährige eingerichtet hatte, konnte ebenfalls ausfindig gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell