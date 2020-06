Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Vermissten Mann aus Leezen in Berlin aufgegriffen

Leezen / Berlin (ots)

Ein seit einer Woche vermisster 42-jähriger Mann aus Leezen (wir informierten am 18.06.2020) ist am Sonntag in Berlin von der Polizei wohlbehalten aufgegriffen worden. Der Vermisste hatte sich bei einem Bekannten aufgehalten. Die Polizei war bei der Überprüfung von Kontaktadressen auf den Aufenthalt des Vermissten bei einem Bekannten in einer Berliner Wohnung gestoßen. Zuvor hatte die Polizei umfangreich nach dem 42-Jährigen in der Region zwischen Leezen und Rampe gesucht und dabei sein Fahrrad gefunden. Bei der Fahndung nach ihm kamen unter anderem mehrere Fährtenhunde der Polizei sowie der Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Medien und Dritte werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

