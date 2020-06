Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: BAB 24 nach Verkehrsunfall in Richtung Hamburg voll gesperrt

Suckow / Stolpe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der BAB 24 im Landkreis Ludwigslust- Parchim, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde, ist die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg derzeit voll gesperrt. Ein PKW hatte sich gegen 06:40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache bei Suckow überschlagen. Ein Rettungshubschrauber ist vor wenigen Minuten an der Unfallstelle gelandet. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

