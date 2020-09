Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Einbruch in Friseursalon (21.09.-22.09.2020)

Rottweil (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf den heutigen Dienstag gewaltsam Zutritt in einen Friseursalon in der Rathausgasse und entwendeten Bargeld in geringer Höhe. Es entstand jedoch Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741/477-0, zu wenden.

