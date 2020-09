Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A 81) Von der Fahrbahn abgekommen (21.09.2020)

Keine Verletzten, aber Sachschaden von über 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17.30 Uhr auf der A 81 entstanden. Ein 48-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz war von Stuttgart kommend in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Er prallte gegen die Schutzplanke, schleuderte über die Fahrbahn und blieb schließlich in einem Gebüsch im Grünstreifen stehen. Alle drei Insassen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

