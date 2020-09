Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/Lkrs. KN) Illegale Müllablagerung (21.09.2020)

Stockach (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu mehreren Müllentsorgungen, die am Montag gegen 13.30 Uhr auf der B 31 zwischen Stockach und Ludwigshafen, an dem oberen und unteren Holderparkplatz, gemeldet wurden. Unbekannte entsorgten Doppelspülbecken aus Metall und eine größere Menge an Bauschutt und Hausrat. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017, zu informieren.

