POL-PPMZ: Stolperstein in Mainz-Ebersheim beschädigt

Mainz (ots)

Freitag, 28.08.2020 16:00 bis 17:00 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr ein Stolperstein für einen ehemaligen jüdischen Bewohner in der Schulrat-Spang-Straße in Mainz-Ebersheim verlegt. Kurz nach der Gedenkveranstaltung, gegen 17:00 Uhr, wurde festgestellt, dass der Kopf einer Rose abgerissen und in den Rinnstein geworfen wurde, die zuvor zum Gedenken dort abgelegt worden war. Zudem wurde festgestellt, dass der Stolperstein mit einer braunen, unbekannten Flüssigkeit überzogen ist. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

