POL-PPMZ: Einbruchsdiebstahl in Verkaufsstand an Rheinufer

Montag, 31.08.2020, 19:00 Uhr bis Dienstag, 01.09.2020, 15:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag brechen unbekannte Täter in einen Verkaufsstand am Rheinufer der Mainzer Altstadt ein. Sie beschädigen eine Abdeckung sowie eine Plexiglasscheibe und entwenden mehrere Flaschen Wein, Popcorn, einen Mülleimer sowie Münzgeld. Aus zwei Weinflaschen sowie zwei Biergläsern wurde augenscheinlich getrunken.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

